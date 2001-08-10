В Южно-Сахалинске готовят к запуску систему проката электровелосипедов
В областном центре завершаются подготовительные работы по запуску системы проката электровелосипедов. Планируется, что жители и гости города смогут воспользоваться новым видом транспорта уже в начале июня, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации.
На сегодняшний день подрядная организация завершила пусконаладочные работы и приступила к тестированию системы проката. До конца недели специалисты проверят работу всех автоматизированных парковочных станций и велосипедов, готовность системы к повышенной нагрузке и другие показатели. По достижении положительных результатов тестирования системы, будет осуществлена ее приемка для последующей эксплуатации.
Напомним, что на территории города расположено девять точек проката электровелосипедов, они установлены в районе городских перекрестков: ул. Есенина - пр. Мира, ул. Пуркаева - пр. Мира, ул. Емельянова - пр. Мира, пр. Победы - пр. Мира, ул. Тихоокеанская - пр. Мира, пл. Ленина, Компроспект - ул. Комсомольская, а также рядом с городским бассейном и в парке.
Как рассказал руководитель подрядной организации Константин Мочалов, удобная схема размещения станций позволяет комфортно передвигаться по городу. Система проката позволит брать велосипед на одной станции и возвращать в другой точке. Каждое транспортное средство оборудовано электродвигателем, это позволяет ехать быстрее и легче.
Для того, чтобы воспользоваться системой проката электровелосипедов, необходимо установить на смартфон специальное приложение Rental Bike (UTBIKE). В нем размещена подробная инструкция по эксплуатации, карта станций и другая информация.
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