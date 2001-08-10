Новый домостроительный комбинат начнет работу в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске начнет работу новый домостроительный комбинат, отвечающий современным стандартам жилищного строительства. Уже этим летом высокотехнологичное производство будет применяться для крупнопанельного домостроения в городском округе.

Выездное рабочее совещание на предприятии провел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Во встрече также приняли участие первый вице-мэр Андрей Ковальчук, вице-мэр Виталий Данилов, руководство группы компаний «Лиго», в состав которой входит завод. На месте участникам совещания рассказали о преимуществах современных технологий строительства.

Производство представлено цехом по созданию арматурных каркасов и цехом для формовки ЖБИ- изделий. Как отмечают специалисты, все изделия будут выпускаться с высокой производственной готовностью. Это позволит сократить время строительства, при этом сохранив стандарты качества. Среди других ключевых показателей — высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции, энергоэффективность, долговечность домов, внешняя привлекательность фасадов, значительное сокращение количества мусора на строительных площадках, так как основной объем работ выполняется в цехах. Уже в этом году изделия, выпущенные на заводе, будут использованы при строительстве жилого комплекса в Дальнем в районе ул. Большая полянка.

– Сегодня была обозначена важность комплексного подхода при возведении новых микрорайонов. Это касается как многоквартирных домов, так и индивидуального жилищного строительства. Необходимо предоставлять жильцам не только комфортное жилье, но и качественные спортивные и детские площадки, обустроенные общественные пространства, предусматривать строительство социальных объектов. Предпочтение будет отдаваться комплексным проектам. Радует, что застройщики все чаще ориентируются именно на такую работу – подчеркнул Сергей Надсадин.

Вместе с тем, отметил градоначальник, администрация города заинтересована в диалоге с динамично развивающимися компаниями, которые открывают новые производства, создают рабочие места и, безусловно, способствуют экономическому росту.

По поручению мэра в мае в администрации города состоится встреча с представителями строительных организаций Южно-Сахалинска. Компаниям будет представлена градостроительная документация, а также наиболее перспективные участки на территории городского округа для жилой застройки. Напомним, в этом году запланировано ввести около 153 тысяч квадратных метров социального, арендного и коммерческого многоквартирного жилья и порядка 100 - индивидуального.