Тихоокеанское
информационное агентство
14 Мая 2021
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10:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

В департаменте социальной политики администрации Южно-Сахалинска 14 мая проведут горячую телефонную линию по вопросам установления и прекращения опеки, попечительства над определенной категорией совершеннолетних граждан. Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону 300-715, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, порядке их подачи, в том числе в электронной форме. Отметим, случаи будут рассматриваться только в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными.

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