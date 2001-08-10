В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

В департаменте социальной политики администрации Южно-Сахалинска 14 мая проведут горячую телефонную линию по вопросам установления и прекращения опеки, попечительства над определенной категорией совершеннолетних граждан. Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону 300-715, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, порядке их подачи, в том числе в электронной форме. Отметим, случаи будут рассматриваться только в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными.