Южносахалинцам напоминают о местах продажи рыбы по доступной цене
Треску, минтай и камбалу по доступной цене южносахалинцы могут приобрести 14, 15 и 16 мая в нескольких торговых точках Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, 14 мая с 10.00 до 18.00 возле ТЦ «Центральная ярмарка» (ул. Вокзальная, 71) ООО "Алексо" будет реализовывать минтай по 80 рублей за кг., треску по 90 рублей за кг. и камбалу по 75 рублей за кг, а 16 мая с 10.00 до 15.00 - в районе дома № 17 по ул. Тихоокеанской.
14, 15 и 16 мая с 10.00 до 18.00 треску по 90 рублей за кг реализует ИП Зинаков О.В. по адресам:
- ул. Крайняя, 30 (магазин морепродуктов «ЗОВ»);
- продуктовый рынок «Техник» (ул. Ленина, 252Б, торговое место № D-9);
- ул. Ленина, 573 (ТК «Паллада», магазин «ЗОВ»);
- ул. Емельянова, 36 (ТЦ Рояль, цокольный этаж).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
- 10:44 Вчера С Южно-Курильского дорожного управления взыщут более 44 миллионов рублей
- 10:12 Вчера Новый домостроительный комбинат начнет работу в Южно-Сахалинске
- 09:45 12 Мая Фигуристы Дальнего Востока определят сильнейших на областном первенстве в Южно-Сахалинске
- 16:52 11 Мая Праздничный салют и дождь завершили День Победы в Поронайске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?