Южносахалинцам напоминают о местах продажи рыбы по доступной цене

Треску, минтай и камбалу по доступной цене южносахалинцы могут приобрести 14, 15 и 16 мая в нескольких торговых точках Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, 14 мая с 10.00 до 18.00 возле ТЦ «Центральная ярмарка» (ул. Вокзальная, 71) ООО "Алексо" будет реализовывать минтай по 80 рублей за кг., треску по 90 рублей за кг. и камбалу по 75 рублей за кг, а 16 мая с 10.00 до 15.00 - в районе дома № 17 по ул. Тихоокеанской.

14, 15 и 16 мая с 10.00 до 18.00 треску по 90 рублей за кг реализует ИП Зинаков О.В. по адресам:

- ул. Крайняя, 30 (магазин морепродуктов «ЗОВ»);

- продуктовый рынок «Техник» (ул. Ленина, 252Б, торговое место № D-9);

- ул. Ленина, 573 (ТК «Паллада», магазин «ЗОВ»);

- ул. Емельянова, 36 (ТЦ Рояль, цокольный этаж).