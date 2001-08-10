В сахалинском Чехове начался ремонт общественной бани
Сельская баня была закрыта чуть более месяца назад из-за поломки котлов и ветхого состояния другого оборудования. На сегодняшний день проводится текущий ремонт внутренних помещений, местами меняются инженерные сети и производятся другие работы, призванные сделать посещение бани комфортным, а главное безопасным для жителей села.
- Начинаем монтаж новых теплообменников в бане, которые пришли в негодность, - рассказал начальник территориального отдела села Чехов Андрей Левченко. – Многое оборудование было установлено еще в 2011 году. Поэтому сегодня состояние его неудовлетворительное и требуется замена. Это как раз и стало причиной закрытия бани. Также были заказаны современные электрические печи для парной. Они безопасны и отвечают всем нормативным требованиям.
Монтаж и наладка оборудования должны завершиться в ближайшее время, и баня откроет свои двери для посетителей. Планируется, что до 1 июня 2021 года все работы будут закончены. Необходимо отметить, местные власти уделяют работе сельских бань пристальное внимание.
Так, в 2020-м была приведена в порядок баня в селе Костромское. В текущем году начнется капитальный ремонт бани в селе Правда, сообщили ТИА "Острова" в МАУ «Холмск медиа».
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