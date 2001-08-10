В Южно-Сахалинске устанавливают капитальные треугольники видимости

В целях повышения безопасности дорожного движения на перекрестке Дзержинского-Компроспект устанавливают капитальные треугольники видимости. Также изменится организация дорожного движения, рассказали ТИА "Острова! в мэрии областного центра.

Треугольники видимости оборудуют из быстровозводимых модульных бордюров. Такое капитальное решение позволит сохранить свободное пространство внутри треугольника и обеспечить зону видимости. Капитальная конструкция также позволит не демонтировать бордюры на зиму. В летний период пространство будет застелено живым рулонным газоном.

Кроме того, благодаря организации треугольников будет разрешена парковка автотранспорта по западной стороне ул. Дзержинского на участке от Коммунистического проспекта до ул. Карла Маркса, которая здесь ранее была запрещена.

Обращаем внимание, что также изменяется схема движения через перекресток Дзержинского-Компроспект: при движении по ул. Дзержинского в северном и южном направлении разрешен только поворот направо.

Отметим, изменение организации дорожного движения и оборудование треугольников видимости - один из пунктов проекта «Добрая улица» по повышению безопасности дорожного движения и снижению ДТП с участием пешеходов, который поэтапно реализуется в Южно-Сахалинске. Ранее администрацией города и ГИБДД проведена подготовительная совместная работа, в том числе и по согласованию изменений. Проводилась аналитическая работа и различные тесты, например, с участием туристических автобусов в части возможности выполнить поворот с учетом наличия треугольника видимости.

В ближайшие дни водителям необходимо быть внимательными при движении на перекрестке и обращать внимание на знаки.