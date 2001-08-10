Сахалинская кадастровая палата предлагает бесплатное обучение в «Школе электронных услуг»

Кадастровая палата по Сахалинской области проводит бесплатное обучение в «Школе электронных услуг», рассказали ТИА "Острова" в кадастровой палате.

Специалисты Кадастровой палаты в ходе обучения научат слушателей пользоваться самыми популярными государственными услугами Росреестра в электронном виде, продемонстрируют насколько удобно, быстро, просто, без затрат и сомнений в законности можно использовать электронные сервисы портала Росреестра.

Мероприятие организуется для неограниченного круга лиц: физических и юридических лиц, кадастровых инженеров, представителей органов местного самоуправления и органов государственной власти.

Занятие на тему: «Бесконтактные технологии Росреестра. Обзорная информация получения государственных услуг Росреестра с помощью электронных сервисов (состав, интерфейс). Изучение технологических аспектов, демонстрация получения государственных услуг» запланировано 18.05.2021, 16:00 (вторник).

Место проведения: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 39 В, каб. 329.

Внимание – необходима запись! Предварительно записаться на обучение можно в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефону: +7 (900) 427-27-56.