Сахалинская кадастровая палата предлагает бесплатное обучение в «Школе электронных услуг»
Кадастровая палата по Сахалинской области проводит бесплатное обучение в «Школе электронных услуг», рассказали ТИА "Острова" в кадастровой палате.
Специалисты Кадастровой палаты в ходе обучения научат слушателей пользоваться самыми популярными государственными услугами Росреестра в электронном виде, продемонстрируют насколько удобно, быстро, просто, без затрат и сомнений в законности можно использовать электронные сервисы портала Росреестра.
Мероприятие организуется для неограниченного круга лиц: физических и юридических лиц, кадастровых инженеров, представителей органов местного самоуправления и органов государственной власти.
Занятие на тему: «Бесконтактные технологии Росреестра. Обзорная информация получения государственных услуг Росреестра с помощью электронных сервисов (состав, интерфейс). Изучение технологических аспектов, демонстрация получения государственных услуг» запланировано 18.05.2021, 16:00 (вторник).
Место проведения: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 39 В, каб. 329.
Внимание – необходима запись! Предварительно записаться на обучение можно в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефону: +7 (900) 427-27-56.
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