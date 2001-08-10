Южносахалинцев приглашают на Неделю предпринимательства

Тематическая неделя для представителей бизнеса, молодежи, самозанятых граждан и всех заинтересованных горожан с 17 по 21 мая пройдет в Южно-Сахалинске. Прием заявок на участие в работе 9 площадок Недели предпринимательства открыт, запись ведется на сайте муниципалитета (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4243), сообщили ТИА "Острова" в городской администрации.

В преддверии празднования Дня российского предпринимательства представители малого и среднего бизнеса поделятся опытом со всеми желающими в формате открытых дверей. Совершить экскурсию на металлообрабатывающее предприятие, познакомиться с процессом переоборудования автомобилей на газомоторное топливо или принять участие в мастер-классах по парикмахерскому искусству, приготовлению суши или кондитерских изделий, узнать, как стать успешным фермером - это только некоторые возможности для участников Недели предпринимательства.

Кроме того, в рамках Недели предпринимательства планируется обсудить изменения и особенности расчета заработной платы, реализацию инвестиционных проектов с господдержкой и госучастием, а также секреты цифрового маркетинга для самозанятых.

- Формат организуемых нами мероприятий остается неизменным на протяжении ряда лет. При формировании программы мероприятий Недели предпринимательства мы постарались учесть интересы бизнеса на разных стадиях развития: от формирования бизнес-идеи до реализации крупных инвестиционных проектов, а также самозанятых граждан. Наиболее популярными и востребованными являются дни открытых дверей на предприятиях города. Такие встречи всегда проходят интересно и оживленно благодаря возможности не только побывать на производстве, но и пообщаться неформально с теми, кто уже построил свой успешный бизнес. Большое внимание мы также уделили образовательному сегменту. Наши мероприятия также носят профориентационный характер и будут интересны студентам и школьникам нашего города, - рассказал директор департамента экономического развития Павел Павленко.

Подробная программа и анонсы мероприятий размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Бизнес города» (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4243). Участие в них может принять любой желающий, предварительно оставив электронную заявку в специальной форме.

Телефон для справок: 8(4242) 300-594 (добавочные 1-5).