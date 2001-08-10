Жителям Южно-Сахалинска рассказали, как принять участие в озеленении города

В Южно-Сахалинске начинается сезон активного озеленения города. Эту работу муниципалитет проводит регулярно, с каждым годом увеличивая площади газонов и зеленых насаждений, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Так, в этом году на улицах островной столицы будет посажено около 1000 деревьев, более 1500 кустов, создано или восстановлено порядка 15000 кв.м газонов. Сейчас на территории города более 800 000 квадратных метров газонов различных категорий. Эту работу в муниципалитете курирует МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска". Специалисты разрабатывают схемы и концепцию озеленения, подбирают виды деревьев для городских улиц, скверов, общественных пространств и т.д., с точки зрения приживаемости в сахалинском климате, визуальных особенностей и с учетом общего облика городского пространства. Проверяют территории посадки на наличие подземных коммуникаций, на которых запрещено производить земляные работы и высаживать деревья.

Администрация города приветствует и поддерживает инициативы южносахалинцев принимать участие в озеленении. Совместно с жителями и организациями в Южно-Сахалинске заложена уже ни одна аллея. Между тем, южносахалинцам не рекомендуют высаживать деревья самостоятельно без согласования с администрацией города. Это может обернуться тем, что деревья придется пересаживать или совсем изымать. Такая ситуация сложилась на ул. Емельянова. Жители проявили инициативу и высадили 9 саженцев ольхи на зеленой зоне вдоль дороги. Как рассказал начальник отдела озеленения Дмитрий Чернуха, к сожалению эта посадка является несанкционированной.

- Сейчас нам необходимо проверить территорию на наличие подземных коммуникаций. Возможно, деревья придется убирать с этого места и искать для них более подходящее. Кроме того, саженцы высажены неправильно с точки зрения ботаники, и могут погибнуть. Это тоже нужно будет исправлять нашим специалистам. Мы приложим максимальные усилия, чтобы сохранить деревья, - сказал Дмитрий Чернуха.

В связи с чем, администрация Южно-Сахалинска призывает горожан, желающих принять участие в озеленении города, сообщать о своих инициативах и предложениях в МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска" по телефону 300-726 (доб. 5). Специалисты ответят на все интересующие вопросы, рассмотрят возможность озеленить желаемую территорию и проконсультируют, каким образом можно реализовать план, действуя в рамках законодательства.

Добавим, что решение самостоятельно высадить деревья может быть расценено как нарушение правил благоустройства в части порчи газона и проведения несанкционированных земляных работ. За эти действия могут быть наложены административные санкции.