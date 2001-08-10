Жителям Южно-Сахалинска рассказали, как принять участие в озеленении города
В Южно-Сахалинске начинается сезон активного озеленения города. Эту работу муниципалитет проводит регулярно, с каждым годом увеличивая площади газонов и зеленых насаждений, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.
Так, в этом году на улицах островной столицы будет посажено около 1000 деревьев, более 1500 кустов, создано или восстановлено порядка 15000 кв.м газонов. Сейчас на территории города более 800 000 квадратных метров газонов различных категорий. Эту работу в муниципалитете курирует МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска". Специалисты разрабатывают схемы и концепцию озеленения, подбирают виды деревьев для городских улиц, скверов, общественных пространств и т.д., с точки зрения приживаемости в сахалинском климате, визуальных особенностей и с учетом общего облика городского пространства. Проверяют территории посадки на наличие подземных коммуникаций, на которых запрещено производить земляные работы и высаживать деревья.
Администрация города приветствует и поддерживает инициативы южносахалинцев принимать участие в озеленении. Совместно с жителями и организациями в Южно-Сахалинске заложена уже ни одна аллея. Между тем, южносахалинцам не рекомендуют высаживать деревья самостоятельно без согласования с администрацией города. Это может обернуться тем, что деревья придется пересаживать или совсем изымать. Такая ситуация сложилась на ул. Емельянова. Жители проявили инициативу и высадили 9 саженцев ольхи на зеленой зоне вдоль дороги. Как рассказал начальник отдела озеленения Дмитрий Чернуха, к сожалению эта посадка является несанкционированной.
- Сейчас нам необходимо проверить территорию на наличие подземных коммуникаций. Возможно, деревья придется убирать с этого места и искать для них более подходящее. Кроме того, саженцы высажены неправильно с точки зрения ботаники, и могут погибнуть. Это тоже нужно будет исправлять нашим специалистам. Мы приложим максимальные усилия, чтобы сохранить деревья, - сказал Дмитрий Чернуха.
В связи с чем, администрация Южно-Сахалинска призывает горожан, желающих принять участие в озеленении города, сообщать о своих инициативах и предложениях в МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска" по телефону 300-726 (доб. 5). Специалисты ответят на все интересующие вопросы, рассмотрят возможность озеленить желаемую территорию и проконсультируют, каким образом можно реализовать план, действуя в рамках законодательства.
Добавим, что решение самостоятельно высадить деревья может быть расценено как нарушение правил благоустройства в части порчи газона и проведения несанкционированных земляных работ. За эти действия могут быть наложены административные санкции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня Сахалинский таможенный пост в аэропорту наградили почетной грамотой
09:33 Сегодня Сахалинская кадастровая палата предлагает бесплатное обучение в «Школе электронных услуг»
10:19 Сегодня Южносахалинцев приглашают на Неделю предпринимательства
10:24 Сегодня Жителям Южно-Сахалинска рассказали, как принять участие в озеленении города
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
- 11:50 Сегодня В Сахалинской областной библиотеке пройдут встречи с психологами
- 09:11 Сегодня Сахалинский таможенный пост в аэропорту наградили почетной грамотой
- 10:44 Вчера С Южно-Курильского дорожного управления взыщут более 44 миллионов рублей
- 10:12 Вчера Новый домостроительный комбинат начнет работу в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 Сегодня Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 Вчера На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?