Застройщикам в Южно-Сахалинске напомнили о необходимости содержания стройплощадок в порядке

Большое совещание с представителями строительных компаний, осуществляющих деятельность в областном центре, провел мэр города Сергей Надсадин. Градоначальник потребовал от застройщиков усилить контроль за состоянием площадок и не допускать выноса грязи с них на улицы Южно-Сахалинска.

Напомним, с начала весны по поручению мэра специалисты департамента общественной безопасности и контроля каждый день проводят проверки строительных площадок. В ходе рейдов было проанализировано состояние 43 объектов. Руководителей 13-ти организаций, не устранивших нарушения даже после выданных от администрации предупреждений, пригласили в мэрию на совещание для предметного разбора каждой ситуации. Специалисты департамента общественной безопасности и контроля продемонстрировали фотопрезентацию и наглядно показали состояние конкретных объектов. В топе нарушений: отсутствие пунктов мойки колес, мусор, покосившиеся грязные заборы и многое другое.

Позиция мэра Сергея Надсадина по этому вопросу предельно ясна - за несоблюдение требований и пренебрежение правилами благоустройства нерадивых строителей нужно наказывать:

- Мы детально разобрали каждый факт, - подчеркнул градоначальник. - Нарушения есть и, порою, вопиющие. Всех предупредили, что если не будет должной реакции, примем меры в рамках действующего законодательства. Поэтому я обращаюсь ко всем руководителям строительных организаций и требую от них уважительного отношения к нашему городу и горожанам. Вынос грязи, которая потом превращается в пыль и которой дышат наши люди, недопустим. Строительные площадки должны содержаться в нормативном состоянии.

По словам застройщиков, часть нарушений на момент встречи уже была устранена, остальное приведут в порядок в ближайшее время. За этим проследят сотрудники муниципалитета и Государственной инспекции строительного надзора по Сахалинской области.

Сергей Надсадин поблагодарил присутствовавшего на совещании исполняющего обязанности руководителя ведомства Андрея Маламуру за конструктивный диалог и оказание содействия муниципалитету в проведении этой важной для всех жителей города работе. Отметим, что к тем, компаниям, кто не устранит нарушения будут приниматься меры: от предупреждения и вызова на административную комиссию до воздействия с части запрета на выдачу разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию уже построенных объектов.