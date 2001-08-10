Тихоокеанское
информационное агентство
14 Мая 2021
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13:57, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске часть улицы Ленина закрывают для движения до июля

В Южно-Сахалинске часть улицы Ленина закрывают для движения до июля

В связи с капитальным ремонтом с 7.00 16 мая, в воскресенье, для движения будет закрыт участок ул. Ленина в границах от Сахалинской до Бумажной, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации.

Ориентировочно этот этап ремонта продлится до июля. В случае неблагоприятных погодных условий возможны корректировки сроков проведения работ.

На участке будут проводить работы по замене коммуникаций (ливневая канализация, водовод) и дорожного полотна, а также — по благоустройству.

Для разведения транспортных потоков улицу Бумажную от пр. Мира до ул. Ленина на время ремонта откроют для двустороннего движения.

Проезд общественного транспорта будет организован с учетом ограничений. Схему движения пассажирского транспорта разместят в СМИ дополнительно

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