В Южно-Сахалинске пройдет конкурс «Мастер года»

Региональный этап профессионального конкурса "Мастер года" пройдет с 18 по 21 мая в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области.

Участниками конкурса станут 12 человек — это мастера производственного обучения, преподаватели учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и практик профессионального цикла. Им предстоит пройти 2 конкурсных задания: "Я мастер" - видео визитка, "Открытый мастер класс" - учебное занятие с группой обучающихся, подобранной региональной комиссией.

Конкурс включает в себя три этапа – отборочный, региональный и финальный.

- Этот конкурс мы проводим уже не первый год. Он помогает сформировать и развить кадровый потенциал системы среднего профессионального образования, выявить талантливых педагогических работников, повысить престиж педагогического труда, а также изучить и распространить лучший педагогический опыт, - отметила заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина.

- По итогам регионального этапа мы определим одного победителя, который представит Сахалинскую область в октябре в Москве на финальном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года», - рассказала заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Наталья Журавлева.

Участникам финального этапа нужно будет провести "Онлайн-урок" (учебное занятие в онлайн формате по дисциплине, которое проводится конкурсантом в профессиональной образовательной организации, утвержденной в качестве площадки проведения конкурсного испытания).

Церемония открытия конкурса пройдет 18 мая в 12:00 в Историческом парке "Россия – Моя История".