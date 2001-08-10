В Сахалинской области заработала горячая линия для родителей тяжелобольных детей
Благотворительная служба поиска медицинской помощи "Верное направление" теперь доступна и для жителей островного региона. На горячую линию могут обратиться граждане, которые не могут получить или оплатить необходимое лечение для своих тяжелобольных детей. Специалисты службы бесплатно осуществляют поиск вариантов получения медицинской помощи за счет государства, благотворительных фондов и крупных компаний, собирая необходимые пакеты документов вместе с родителями и сопровождая сложные случаи до момента реального получения необходимой помощи.
Позвонить по телефону горячей линии 8(800)303-303-0 можно с 00:00 до 18:00 по московскому времени.
На текущий момент горячая линия работает в Сахалинской, Новгородской, Ульяновской, Самарской, Свердловской, Сахалинской и Магаданской областях, в Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, а также в Республике Башкортостан.
C 11 января этого года помощь получили получили более 40 семей. Чаще всего родители обращались с вопросами получения и оплаты необходимого лечения, а также лекарственных препаратов, сообщили ТИА "Острова" в региональном ОНФ.
Проект реализуется при поддержке ОНФ, Агентства стратегических инициатив и администраций регионов. Партнерами проекта выступили группа компаний VIRIDIAN, Фонд Росконгресс, Фонд «Контент», фонд "Здоровый диалог", а также благотворительный фонд "Правмир".
Подробная информация – на сайте проекта https://vernap.ru/
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