Более 30 тысяч юных сахалинцев получат сертификаты дополнительного образования

Выдача сертификатов дополнительного образования юным жителям областного центра стартовала в Южно-Сахалинске. Их получат более 30 тыс. человек. Условия получения документа размещены на сайте — https://moc.dvorec-sakh.ru/. сообщили ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, с 1 января 2020 года Сахалинская область наряду с другими субъектами РФ приступила к внедрению системы персонифицированного дополнительного образования детей (ПФДО) – сертификаты дополнительного образования.

Система ПФДО предусматривает закрепление обязательств государства по оплате того образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок. Фактически за именным сертификатом будут закреплены бюджетные средства в виде часов для оплаты объединений и секций дополнительного образования, которые ребенок сможет использовать в любой организации вне зависимости от форм собственности (муниципальная или частная организация дополнительного образования, и даже индивидуальные предприниматели).

Все муниципальные, а в будущем и частные организации, реализующие программы дополнительного образования, которые хотят функционировать в системе ПФДО, будут входить в реестр поставщиков образовательных услуг и вносить свои образовательные программы в специальную информационную систему «Навигатор».

С июня 2020 года по февраль 2021 года на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» проведена информационная кампания по внедрению системы персонифицированного дополнительного образования детей. В помощь педагогам и родителям создан сайт муниципального опорного центра https://moc.dvorec-sakh.ru/, на котором размещена вся информация о получении сертификата дополнительного образования.

В настоящее время ведется работа по регистрации поставщиков образовательных услуг в информационной системе http://65.pfdo.ru/. Образовательные организации размещают свои программы на данном портале.

Стоит отметить, что сертификат не нужно получать каждый учебный год, он будет выдаваться единожды (детям с пяти лет) и действовать до достижения 18 лет.

В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно будет направить на обучение по одной или нескольким программам. У каждого ребенка (семьи) будет открыт свой личный кабинет в электронной информационной системе, в которой можно будет выбирать кружки, осуществлять запись на программы, отслеживать получение услуги и списание часов с сертификата, оценивать образовательную программу и многое другое. Используя сертификат, ребенок и его родители могут самостоятельно формировать свою образовательную траекторию.

Все желающие - родители и дети - могут зайти на портал и ознакомиться с содержанием данных программ, условиями их реализации. В дальнейшем, после активации сертификата, у родителей будет возможность выбрать понравившуюся программу и зачислить на нее своего ребенка.