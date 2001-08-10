Тихоокеанское
информационное агентство
14 Мая 2021
Сегодня 21:19
74,36|89,93|66,91
Сахалинская прокуратура начала проверку после обнаружения в районе птицефабрики мертвых кур
16:02, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В департаменте архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска открыта вакансия

В департаменте архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска открыта вакансия

Администрация города Южно-Сахалинска объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы начальник отдела подготовки документации по территориальному планированию и территориальному   зонированию департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска, сообщили ТИА "Острова" в мэрии.

Информация о квалификационных требованиях к должности, необходимых   документах размещена на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в разделе - "Прием на работу - Конкурсы" (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/4258).

Документы принимаются с 14 мая по 18 июня 2021 года по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент  кадровой политики) тел. 300-913 доб. 5 (рабочие дни с 09.00 до 17.00). 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?