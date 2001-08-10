Тихоокеанское
информационное агентство
14 Мая 2021
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16:05, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске скорректировано движение автобусов на некоторых маршрутах

В Южно-Сахалинске скорректировано движение автобусов на некоторых маршрутах

В связи с перекрытием проезда на участке ул. Ленина от ул. Сахалинской до ул. Бумажной с 16 мая на время ремонта будет изменена схема движения маршрутов общественного транспорта № 10, 62, 71,  12, 14, 18, 21, 119, 189, 106.

Маршруты № 10, 62, 71, которые обслуживаются большими автобусами, на время  ремонта будут съезжать с ул. Ленина налево на ул. Украинскую и следовать до пр. Мира, затем по пр. Мира до ул. Сахалинской. Далее с ул. Сахалинской выезжая обратно на ул. Ленина и следуя по своему маршруту.

Маршруты № 12, 14, 18, 21, 119, 189, 106  будут двигаться по ул. Ленина до ул. Бумажной, сворачивая налево на ул. Бумажную и продолжая двигаться до ул. Милицейской. Далее  - поворот на ул. Милицейскую и движение по ул. Сахалинской до поворота на ул. Ленина и возвращение к обычному маршруту, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации

Отметим, что в связи с производством ремонтных работ и дорожной обстановкой, возможны незначительные корректировки в графике  автобусов. Южносахалинцам напоминают, что в режиме реального времени за движением пассажирского транспорта можно следить на информационном портале http://bus.yuzhno-sakh.ru/. Также обо всех перебоях в движении автобусов горожане могут сообщать в диспетчерскую МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" по телефону: 51-00-51.

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