В Южно-Сахалинске скорректировано движение автобусов на некоторых маршрутах

В связи с перекрытием проезда на участке ул. Ленина от ул. Сахалинской до ул. Бумажной с 16 мая на время ремонта будет изменена схема движения маршрутов общественного транспорта № 10, 62, 71, 12, 14, 18, 21, 119, 189, 106.

Маршруты № 10, 62, 71, которые обслуживаются большими автобусами, на время ремонта будут съезжать с ул. Ленина налево на ул. Украинскую и следовать до пр. Мира, затем по пр. Мира до ул. Сахалинской. Далее с ул. Сахалинской выезжая обратно на ул. Ленина и следуя по своему маршруту.

Маршруты № 12, 14, 18, 21, 119, 189, 106 будут двигаться по ул. Ленина до ул. Бумажной, сворачивая налево на ул. Бумажную и продолжая двигаться до ул. Милицейской. Далее - поворот на ул. Милицейскую и движение по ул. Сахалинской до поворота на ул. Ленина и возвращение к обычному маршруту, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации

Отметим, что в связи с производством ремонтных работ и дорожной обстановкой, возможны незначительные корректировки в графике автобусов. Южносахалинцам напоминают, что в режиме реального времени за движением пассажирского транспорта можно следить на информационном портале http://bus.yuzhno-sakh.ru/. Также обо всех перебоях в движении автобусов горожане могут сообщать в диспетчерскую МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" по телефону: 51-00-51.