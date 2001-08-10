В Южно-Сахалинске скорректировано движение автобусов на некоторых маршрутах
В связи с перекрытием проезда на участке ул. Ленина от ул. Сахалинской до ул. Бумажной с 16 мая на время ремонта будет изменена схема движения маршрутов общественного транспорта № 10, 62, 71, 12, 14, 18, 21, 119, 189, 106.
Маршруты № 10, 62, 71, которые обслуживаются большими автобусами, на время ремонта будут съезжать с ул. Ленина налево на ул. Украинскую и следовать до пр. Мира, затем по пр. Мира до ул. Сахалинской. Далее с ул. Сахалинской выезжая обратно на ул. Ленина и следуя по своему маршруту.
Маршруты № 12, 14, 18, 21, 119, 189, 106 будут двигаться по ул. Ленина до ул. Бумажной, сворачивая налево на ул. Бумажную и продолжая двигаться до ул. Милицейской. Далее - поворот на ул. Милицейскую и движение по ул. Сахалинской до поворота на ул. Ленина и возвращение к обычному маршруту, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации
Отметим, что в связи с производством ремонтных работ и дорожной обстановкой, возможны незначительные корректировки в графике автобусов. Южносахалинцам напоминают, что в режиме реального времени за движением пассажирского транспорта можно следить на информационном портале http://bus.yuzhno-sakh.ru/. Также обо всех перебоях в движении автобусов горожане могут сообщать в диспетчерскую МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" по телефону: 51-00-51.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня Сахалинский таможенный пост в аэропорту наградили почетной грамотой
09:33 Сегодня Сахалинская кадастровая палата предлагает бесплатное обучение в «Школе электронных услуг»
10:19 Сегодня Южносахалинцев приглашают на Неделю предпринимательства
10:24 Сегодня Жителям Южно-Сахалинска рассказали, как принять участие в озеленении города
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
- 11:50 Сегодня В Сахалинской областной библиотеке пройдут встречи с психологами
- 09:11 Сегодня Сахалинский таможенный пост в аэропорту наградили почетной грамотой
- 10:44 Вчера С Южно-Курильского дорожного управления взыщут более 44 миллионов рублей
- 10:12 Вчера Новый домостроительный комбинат начнет работу в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 Сегодня Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 Вчера На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?