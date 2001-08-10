В Корсакове на Сахалине доступная медицина появится к осени
Вопросы, касающиеся нехватки врачей узких специальностей и сложности с записью на прием, неоднократно прозвучали во время встречи губернатора Сахалинской области с жителями Корсаковского района, рассказали ТИА "Острова" в правительстве Сахалинской области.
- Каждое вакантное место в сфере медицины должно заполняться в течение двух месяцев. Мы принимаем все возможные меры, чтобы решить кадровый вопрос. Еще до пандемии приняли беспрецедентные решения по заработным платам для врачей, таких зарплат в России больше нет нигде. Здоровье сахалинцев и курильчан остается для нас одним и приоритетных направлений, – отметил Валерий Лимаренко.
Во время встречи с главой региона жители указали на отсутствие в районе узких специалистов. Корсаковцы не могут попасть на прием к офтальмологу, неврологу, в том числе детскому. По словам главного врача Корсаковской ЦРБ Константина Горфункеля, два врача-офтальмолога сейчас находятся в декретном отпуске. Одного специалиста сейчас привлекают из областного центра по временной схеме, он принимает пациентов по выходным. С 1 июня прием будут вести несколько раз в неделю, а в июле офтальмолог начнет работать на постоянной основе.
- Кадровая проблема обострилась в последнее время. В прошлом и в этом году нас покинули около 30 человек в связи с выходом на пенсию. Еще очень много врачей, которые вели амбулаторные приемы, были переведены в ковидный госпиталь. У нас на 14 участках было всего 6 специалистов, к 1 июня все вернутся к амбулаторному приему. Кроме того, возникли некоторые недоработки в маршрутизации, сейчас возвращаемся к обычному режиму, – рассказал главный врач медучреждения Константин Горфункель.
В рамках кадровой программы в Корсаковскую ЦРБ в этом году привлечены 19 специалистов. В ближайшее время будут трудоустроены врач-фтизиатр, травматолог-ортопед, три участковых терапевта.
- ЦРБ активно привлекает жителей района на целевое обучение в медвузах. 28 человек в ближайшие годы вернутся работать в родной город. Из них три узких специалиста уже проходят ординатуру. Это неонатолог, нарколог-психиатр и педиатр, – прокомментировал заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Дмитрий Гарцев.
По поручению губернатора все кадровые вопросы в сфере медицины в Корсакове должны решить в течение июня-июля. А до 1 сентября необходимо устранить все недочеты в организации записи на прием. В этом помогут "серебряные волонтеры".
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