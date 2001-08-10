Школа №2 в Поронайске отметила юбилей
В концертном зале "Центральный" прошли торжественные мероприятия по случаю полувекового юбилея поронайской школы №2. В дождливую субботу чествовали всех тех, чьи судьбы оказались связаны с учреждением. В праздничных мероприятиях приняли участие мэр Александр Радомский, председатель Собрания Александр Урюпин, депутат Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук, директор Департамента образования, культуры и спорта Наталья Анисова, выпускники разных лет и ученики родной школы.
Обращаясь к виновникам торжества, Александр Радомский отметил, что за свои годы школа прошла большой путь, наполненный яркими событиями, славными победами и выдающимися достижениями.
- Уже полвека осталось позади, но я уверен, что это только начало расцвета школы и её замечательного коллектива.
В свои 50 лет она, как и прежде, перспективна и востребована. Новые поколения педагогов перенимают лучший опыт у коллег, продолжая обучать и воспитывать подрастающее поколение.
Заслуги педагогов и сотрудников учреждения были отмечены грамотами и благодарственными письмами.
Богатейшая история школы яркими штрихами раскрылась на мероприятии. Вспомнили всех, кто стоял у истоков родной школы. Творческие и музыкальные номера исполнили выпускники, педагоги, учащиеся школы и их родители. Трогательная атмосфера не покидала праздничный зал. Два часа юбилейной программы прошли на одном дыхании. Праздничный торт для гостей праздника стал логичным и запоминающимся завершением торжества.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:57 Сегодня Школа №2 в Поронайске отметила юбилей
12:03 11 Мая Более пяти тысяч сахалинцев и курильчан приняли участие в акции «Бессмертный полк онлайн»
13:53 12 Мая Сахалинские депутаты выражают соболезнования родным и близким погибших в Казани школьников
14:46 11 Мая 55 нетрезвых водителей на Сахалине отстранено от управления транспортным средством за выходные
15:18 11 Мая В трех жилых домах Южно-Сахалинска 12 мая временно ограничат водоснабжение
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
- 11:50 14 Мая В Сахалинской областной библиотеке пройдут встречи с психологами
- 09:11 14 Мая Сахалинский таможенный пост в аэропорту наградили почетной грамотой
- 10:44 13 Мая С Южно-Курильского дорожного управления взыщут более 44 миллионов рублей
- 10:12 13 Мая Новый домостроительный комбинат начнет работу в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?