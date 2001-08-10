Школа №2 в Поронайске отметила юбилей

В концертном зале "Центральный" прошли торжественные мероприятия по случаю полувекового юбилея поронайской школы №2. В дождливую субботу чествовали всех тех, чьи судьбы оказались связаны с учреждением. В праздничных мероприятиях приняли участие мэр Александр Радомский, председатель Собрания Александр Урюпин, депутат Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук, директор Департамента образования, культуры и спорта Наталья Анисова, выпускники разных лет и ученики родной школы.

Обращаясь к виновникам торжества, Александр Радомский отметил, что за свои годы школа прошла большой путь, наполненный яркими событиями, славными победами и выдающимися достижениями.

- Уже полвека осталось позади, но я уверен, что это только начало расцвета школы и её замечательного коллектива.

В свои 50 лет она, как и прежде, перспективна и востребована. Новые поколения педагогов перенимают лучший опыт у коллег, продолжая обучать и воспитывать подрастающее поколение.

Заслуги педагогов и сотрудников учреждения были отмечены грамотами и благодарственными письмами.

Богатейшая история школы яркими штрихами раскрылась на мероприятии. Вспомнили всех, кто стоял у истоков родной школы. Творческие и музыкальные номера исполнили выпускники, педагоги, учащиеся школы и их родители. Трогательная атмосфера не покидала праздничный зал. Два часа юбилейной программы прошли на одном дыхании. Праздничный торт для гостей праздника стал логичным и запоминающимся завершением торжества.