В Южно-Сахалинске ликвидировали почти 3 тысячи дорожных ям

Полностью работу по устранению дефектов на проезжих частях областного центра завершат к 1 июня. Об этом сотрудники городской администрации доложили губернатору Валерию Лимаренко.

- Была проведена большая работа по устранению дорожных изъянов, - подчеркнул глава региона. - Однако останавливать её ни в коем случае нельзя. Ямы на проезжих частях будут появляться и в дальнейшем, это естественный процесс. Важно их выявлять и оперативно устранять. В этом нам поможет цифровая карта дорог, на которой наши жители и волонтеры размещают актуальную информацию о состоянии полотна. Призываю всех активно пользоваться этим сервисом.

Еще одной темой для обсуждения с городскими властями стала уборка улиц. В ближайшее время за чистотой в островной столице начнет следить машина, оснащенная специальными камерами. Коммунальным организациям, плохо справляющимся со своими обязанностями, не будут оплачивать работу.

Напомним, присоединиться к борьбе с ямами на дорогах жители региона могут с помощью сервиса Сахалин.онлайн. На интерактивном ресурсе открыли категорию: ненадлежащее содержание автомобильных дорог. Интерактивная карта доступна по ссылке: https://map.сахалин.онлайн. Сообщения жителей об изъянах на дорогах сразу передаются специалистам. Пользователи оперативно получают ответ, в какие сроки дефекты будут устранены.

В этом году на содержание островных дорог направили в шесть раз больше средств – 1,5 миллиарда вместо 250 миллионов в 2020-ом. Финансирование удалось увеличить благодаря передаче в федеральную собственность трассы Южно-Сахалинск – Оха.