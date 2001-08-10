На Сахалине определили лучшее звено газодымозащитной службы
14 мая, в рамках конкурса "Лучшее звено газодымозащитной службы 2021 года", среди подразделений федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Сахалинской области прошли соревнования на базе учебно-тренировочного полигона пожарной части в села Троицкое. В мероприятии приняли участие семь команд, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Соревнование проходило в два этапа. Определение победителей началось с теоретической части, которая заключала в себя не только вопросы, касающиеся пожарной тактики, но и крайне необходимые газодымозащитнику задачи по определению времени нахождения звена в непригодной для дыхания среде. Далее в практической части, которая состояла из восьми испытаний, участникам начислялись определенные баллы. За нарушение условий прохождения полосы препятствий предусмотрено было начисление штрафных очков, а в некоторых случаях даже дисквалификация команды.
Заняв свои позиции на старте, по команде судьи, пожарные начинали прохождение практического этапа. Первым делом, участники соревнований как можно скорее проводили рабочую проверку и включались в дыхательный аппарат. Сразу после этого, газодымозащитники в полном составе направлялись к турнику, где каждый из них выполнял подтягивание. Затем, пожарных ждало прохождение по Буму (деревянный брус, прочно закрепленный на двух стойках для упражнений на равновесие), далее проползали через препятствие-трубу, преодолевали забор и, поднявшись в окно третьего этажа учебной башни, с помощью трехколенной лестницы, приступали к эвакуации «пострадавшего». Для этого спасатели, с помощью пожарной веревки вязали двойную спасательную петлю и, надев на тренировочный манекен, спускали его в низ.
Перед отправкой на заключительное испытание – в теплодымокамеру, каждый участник команды произвёл обязательную замену воздушного баллона, ведь в замкнутом помещении теплодымокамеры команде предстояло преодолеть лабиринт, в котором всё пространство было заполнено дымом, имитирующим НДС (непригодную для дыхания среду). Поиск выхода газодымозащитники осуществляли в условиях полного отсутствия света. Абсолютная темнота по замыслу организаторов соревнований максимально приближала условия прохождения дистанции к реальной обстановке при тушении пожара. После того, как звено ГДЗС финишировало, судья фиксировал время на секундомере.
По итогу лучшим звеном стала команда из пожарно-спасательной части №3 Холмского пожарно-спасательного гарнизона. Второе место у коллег из пожарно-спасательной части №7. Тройку лидеров замкнули огнеборцы пожарно-спасательной части №1 Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона.
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