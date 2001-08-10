Сахалинским шахтерам сделали доплату к пенсии

С 1 мая доплата к пенсиям бывшим угольщикам Сахалинской области составляет в среднем 4 тыс. 393,45 рубля. Её получат 692 бывших работника угольной промышленности Сахалина, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального ОПФР.

С 1 мая начались выплаты нового размера ежемесячной доплаты к шахтерской пенсии. Доплата меняется ежеквартально, в зависимости от суммы дополнительных страховых взносов, поступивших от организаций угольной промышленности в бюджет ПФР. Нынешний размер доплаты зависит от того, какие средства поступили от работодателей с января по март 2021 года.

По результатам первого квартала нынешнего года сумма доплаты составляет в среднем по области 4 тыс. 393,45 рубля. Её получат 692 бывших работника угольной промышленности Сахалина.

Размер доплаты напрямую зависит от угледобывающих предприятий. Расчёт доплаты осуществляется, с одной стороны - от общего количества собранных дополнительных страховых взносов по стране, и с другой стороны - от числа пенсионеров-шахтёров, имеющих право на доплату.

В сравнении с предыдущим периодом, величина доплаты подросла. Прежний размер доплаты составлял в среднем по области 4 тыс. 295,51 рубля.

Нынешний размер выплат будет действителен до 1 августа нынешнего года. Затем снова произойдет перерасчет - опять-таки с учетом того, сколько денег в «общую копилку» внесут за второй квартал 2021 года угольные предприятия всей страны.

Напомним, ежемесячная доплата устанавливается получающим пенсии лицам, работавшим в организациях угольной промышленности непосредственно полный рабочий день на подземных горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.

Доплата рассчитывается индивидуально,в зависимости от продолжительности стажа работы, размера заработной платы, конкретной профессии и ещё от целого ряда факторов.

В территориальных подразделениях Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области работают телефоны для консультирования граждан. Они указаны на сайте ПФР (pfr.gov.ru), регион — Сахалинская область, в разделе "Информация для жителей региона", подразделе "Гражданам". Для просмотра телефонных номеров всех клиентских служб необходимо кликнуть на рубрику — "Телефоны в клиентских службах ПФР для консультирования и предварительной записи на прием".

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