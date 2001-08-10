Тихоокеанское
информационное агентство
17 Мая 2021
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08:58, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В сахалинской службе судебных приставов работает «телефон доверия»

В сахалинской службе судебных приставов работает «телефон доверия»

Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает о существовании "телефона доверия" и призывает граждан и представителей юридических лиц, располагающих сведениями о коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц ведомства, незамедлительно сообщать, позвонив по номеру  8 (4242) 72-29-78.

Для этого необходимо назвать свою фамилию, имя, отчество, номер домашнего, мобильного или  рабочего телефона, а также  почтовый адрес. За соблюдение конфиденциальности полученных сведений работники Управления несут персональную ответственность. По каждому сообщению проводится проверка, а заявителю в письменном виде направляется обоснованный ответ, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области

Данная услуга направлена на повышения эффективности деятельности, выявления злоупотреблений в сфере исполнительного производства, установления местонахождения недобросовестных должников и их имущества.

Кроме того, в рабочее время функционирует "автоматический секретарь" 8(4242) 50-05-51, на автоответчике которого любой гражданин или представитель юридического лица может оставить конфиденциальное сообщение по вопросам, касающимся работы службы.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области призывает граждан и представителей юридических лиц незамедлительно сообщать о коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц ведомства.

 

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