На Сахалине готовятся к торжественной церемонии закрытия «Президентских спортивных игр»
Министерство образования Сахалинской области совместно с Областным центром внешкольной воспитательной работы сообщают о проведении церемонии торжественного закрытия регионального этапа всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры".
Церемония состоится 18 мая в 11 часов в спорткомплексе учебно-тренировочного центра «Восток» (Южно-Сахалинск, пр. Мира, 501). Будут названы и награждены лучшие школьные команды, проявившие себя в массовых летних видах спорта на региональных "Президентских спортивных играх", проходящих с 10 по 18 мая на базе УТЦ "Восток".
Программа игр включает соревнования по баскетболу 3х3, настольному теннису, волейболу, лёгкой атлетике, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве образования.
Победители и призёры будут награждены памятными кубками, медалями и дипломами островного министерства образования. А команда, занявшая 1 место, в сентябре отправится представлять Сахалинскую область на всероссийском этапе "Президентских спортивных игр", который пройдёт в ВДЦ "Смена" (Краснодарский край).
Организаторами регионального этапа являются министерство образования Сахалинской области и ГБОУДО "Областной центр внешкольной воспитательной работы".
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