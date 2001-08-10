Тихоокеанское
информационное агентство
17 Мая 2021
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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинэнерго подключает к электросетям новый тепличный комплекс в Южно-Сахалинске

Сахалинэнерго подключает к электросетям новый тепличный комплекс в Южно-Сахалинске

Специалисты Распределительных сетей (филиал ПАО «Сахалинэнерго», входит в Группу РусГидро) завершают работы по технологическому присоединению к централизованному электроснабжению нового тепличного комплекса в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" пресс-службе ПАО «Сахалинэнерго».

Реализация проекта по строительству теплиц осуществляется в рамках территории опережающего развития «Южная». Со строительством такого комплекса сельскохозяйственное предприятие планирует выйти на новый уровень - вся рассада будет выращиваться автоматизировано с минимальным использованием человеческого труда.

Для подключения к централизованному электроснабжению нового сельскохозяйственного объекта энергетики построили трансформаторную подстанцию и проложили две кабельные линии электропередачи.

Предусмотрено, что тепличный комплекс будет относиться ко второй категории надёжности электроснабжения, то есть получит питание от двух источников электроснабжения.

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