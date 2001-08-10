Южно-Сахалинск перейдет на раздельный сбор мусора в начале июля

О том, как решается эта задача, губернатору Валерию Лимаренко доложили в ходе рабочего совещания в областном правительстве. На мусорных площадках островной столицы установят дополнительные емкости для сбора отходов – пластика, стекла и алюминиевых банок. Всего – 400 контейнеров, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.

- Мы боремся за чистые острова. В сжатые сроки ликвидировали тысячи несанкционированных свалок. Теперь нам нужно перейти к цивилизованному обращению с отходами. А это невозможно без раздельного сбора мусора и его переработки. Непростая, но крайне важная задача. Как мы ее будем решать, и какой результат получим – зависит от всех нас. У каждого своя важная функция в этом деле: у власти – организовать условия и процессы, у жителей – не пренебрегать сортировкой мусора, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Собранный в сетчатых контейнерах мусор планируется вывозить на корсаковский полигон. Там его будут сортировать, прессовать и отправлять на материк. При этом в планах – перерабатывать отходы на острове. К примеру, его можно использовать в производстве полимерных труб и брусчатки. Областные власти намерены оказывать особую поддержку предприятиям, которые займутся переработкой материалов.

В дальнейшем к раздельному сбору мусора присоединятся села, входящие в состав городского округа, а также остальные районы области.

Напомним, пилотный проект по раздельному сбору мусора на Сахалине запустили в прошлом году в Дальнем. Там установили 47 сетчатых контейнера. В целом эксперимент прошел успешно – местные жители отнеслись к нововведению с пониманием, сортируют мусор согласно правилам.

Отметим, внедрение на островах раздельного сбора отходов – первый шаг, необходимый для запуска сахалинского экотехнопарка, где планируется организовать переработку вторичных материальных ресурсов.

Площадку будут запускать в 2 этапа. В рамках первого в этом году начнут проводить вторичную предпродажную подготовку мусора и отправлять отходы на дальнейшую переработку. До конца 2023 года планируется разместить на территории экотехнопарка производственные мощности для вторичной переработки пластика, полиэтиленовых пакетов, картона и бумаги. Сейчас проект находится на стадии разработки.