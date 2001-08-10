Вопросы развития казачьей культуры обсудили в Сахалинской области

Совещание по вопросу реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества в сфере культуры Сахалинской области прошло в областной универсальной научной библиотеке 14 мая. В нем приняли участие специалисты регионального министерства культуры и архивного дела, областного центра народного творчества, а также представители учреждений культуры муниципалитетов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Открыла совещание, прошедшее в формате видеоконференции, начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли профильного министерства Екатерина Хоменко. Она отметила, что указ об утверждении Стратегии был издан в августе 2020 года.

- Наша основная задача сегодня - сохранение, выявление и популяризация казачьей культуры на островах. Министерством культуры и архивного дела Сахалинской области создан сводный план мероприятий по реализации этой Стратегии, - рассказала Екатерина Хоменко.

Итогами мониторинга сводного плана поделилась советник отдела культуры и функционирования отрасли Анна Пинчук. Так, положительный опыт реализации плана наблюдается в Корсакове, Макарове, Углегорске, Южно-Сахалинске.

Представителям муниципалитетов было предложено поделиться своим опытом развития казачьей культуры. К примеру, в Корсаковском районе существуют два официально зарегистрированных казачьих общества, а также детский военно-патриотический клуб "Казачья застава". С начала 2021 года в районе были проведены официальные встречи с представителями казачества. Кроме того, регулярно проходят уроки мужества для юных корсаковцев. Они включают в себя знакомства с шашкой и нагайкой, демонстрацию азов фланкировки. В Александровск-Сахалинском районе с начала года прошло два тематических мероприятия: фольклорно-игровая композиция "Казачата – бравые ребята" и тематический вечер "Казачьи весенние посиделки".

По итогам совещания участниками были приняты решения продолжить проведение анализа сводного плана, а также об организации круглого стола по итогам реализации Стратегии с представителями сообществ. Также было предложено создать на официальном сайте центра народного творчества электронный контент с указанием ведущих коллективов казачьей направленности и сообществ, которые находятся на территории муниципальных образований Сахалинской области.