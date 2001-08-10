В Южно-Сахалинске подвели итоги проекта «Трансформация»
В Южно-Сахалинске подвели итоги молодёжного, социального проекта "Трансформация". Торжественная церемония закрытия состоялась в Историческом парке "Россия - моя история", рассказали ТИА "Острова" в «Центре молодежных инициатив»
Молодёжный, социальный проект "Трансформация" запущен в Южно-Сахалинске впервые. Его реализацией занимался Центр молодёжных инициатив при поддержке Департамента по делам молодёжи и спорту администрации г. Южно-Сахалинска и Департамента образования администрации г. Южно-Сахалинска, предпринимателей и общественников.
С февраля по середину мая большая команда профессионалов проводила для парней из образовательных учреждений города различные мероприятия. В проект "Трансформация" попали 20 юношей в возрасте от 14 до 15 лет, которых отобрали социальные педагоги.
Каждую неделю подростки осваивали новые навыки: занимались армейским рукопашным боем, пробовали себя в кулинарии, узнавали родной остров с новых сторон. Одной из первых к проекту подключилась художник, декоратор Кира Бутыгина. Она провела для ребят мастер-класс по росписи футболок.
- Для меня это была возможность пообщаться с нынешним поколением, посмотреть, чем они живут и какие выборы делают, - рассказала Кира Бутыгина. - Для ребят - попробовать что-то новое всегда увлекательно. В этот момент можно открыть в себе способности и тягу к какому-то творчеству.
Футболки, которые расписали парни, им вручили во время торжественной церемонии закрытия проекта. Также юноши получили дипломы за участие и подарки от спонсоров. В этот день в зале собрались все, кто помог осуществить "Трансформацию": представители профильных департаментов, образовательных учреждений, предприниматели, общественники и специалисты ЦМИ.
- Из моего класса в проекте участвовали четыре мальчика. За эти месяцы они сплотились, завели новых друзей, стали более открытыми, чем раньше. Для меня это главное. Мы очень хотим, чтобы проект продолжался и расширялся, - отметила классный руководитель, преподаватель английского языка СОШ №5 Екатерина Рыбошлыкова.
- Проект стал для меня сводкой приятных воспоминаний, которые будут храниться в памяти всегда. Я приобрёл новых друзей, которые меня поддерживают. На каждом занятии проекта я почерпнул для себя что-то новое. К примеру, обучился приёмам рукопашного боя. Советую другим ребятам поучаствовать в проекте. Описать это словами сложно, лучше самим увидеть, - рассказал участник проекта Дмитрий Бадмаев.
По завершении торжественной части для ребят организовали неформальное общение за чаепитием в одном из кафе города.
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