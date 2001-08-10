30 тысяч сахалинцев и курильчан уже проголосовали за проекты благоустройства
Онлайн-голосование в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" продолжается на портале 65.gorodsreda.ru. Отдать свой голос можно до 30 мая, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в Госуслугах или по номеру телефона, а также на самом портале Госуслуг, сообщили ТИА "Острова! в региональном правительстве
В лидерах по количеству участников опроса – Южно-Сахалинск, здесь проголосовали 3765 человек. Почти половина выступает за благоустройство территории, расположенной восточнее пересечения улиц Пограничной и Комсомольской, чуть меньше голосов отдано за сквер Авиаторов. Еще около пятисот человек выбрали сквер около здания бывшей мэрии Тойохары.
Долгое время самыми активными были жители Поронайского района. Они с самых первых дней взяли инициативу в свои руки и на протяжении 23 дней были лидерами голосования. В муниципалитете в опросе приняли участие 3 тысячи человек. 90 процентов выбирают благоустройство набережной на берегу залива Терпения.
Замыкает тройку лидеров Холмский городской округ. Свои голоса там отдали 2842 человека. Из них более 2 тысяч выбрали территорию, прилегающую к плавательному бассейну в районном центре.
Отметим, в ходе голосования пользователь может выбрать объекты, которые, по его мнению, нужно благоустроить в следующем году. В Сахалинской области на голосование выставлено 43 проекта благоустройства. В каждом районе определено в среднем по две-три территории. К примеру, в селе Чехов собираются благоустроить площадь, а в селе Новое – территорию по школьной аллее. Курильчанам предлагается проект детского парка «Рыбацкая деревня» и дог-парка. А в Северо-Курильске планируется преобразить городской парк.
Голосование стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая. Результаты станут известны в июне. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в 2022 году.
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