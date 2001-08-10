Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают на семинар
В Южно-Сахалинске продолжается серия семинаров для представителей бизнеса в рамках Недели предпринимательства, рассказали ТИА "острова" в городской администрации.
Так, 18 мая состоится семинар на тему: "Реализация инвестиционных проектов с господдержкой/госучастием". Зарегистрироваться на участие нужно по ссылке http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/252.
Мероприятие будет проходить по адресу: ул. Хабаровская, 78, 1 этаж (малый зал ГБУК "Сахалинская областная универсальная научная библиотека"). Начало в 15.00.
С графиком запланированных семинаров можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4243. Там же доступна для скачивания более подробная информация о каждом мероприятии.
Телефон для справок 300-594 (доб. 1-5).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:27 Сегодня Сахалинским шахтерам сделали доплату к пенсии
08:58 Сегодня В сахалинской службе судебных приставов работает «телефон доверия»
10:04 Сегодня На Сахалине готовятся к торжественной церемонии закрытия «Президентских спортивных игр»
10:12 Сегодня Сахалинэнерго подключает к электросетям новый тепличный комплекс в Южно-Сахалинске
12:03 11 Мая Более пяти тысяч сахалинцев и курильчан приняли участие в акции «Бессмертный полк онлайн»
13:53 12 Мая Сахалинские депутаты выражают соболезнования родным и близким погибших в Казани школьников
14:46 11 Мая 55 нетрезвых водителей на Сахалине отстранено от управления транспортным средством за выходные
15:18 11 Мая В трех жилых домах Южно-Сахалинска 12 мая временно ограничат водоснабжение
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
- 13:00 Сегодня 30 тысяч сахалинцев и курильчан уже проголосовали за проекты благоустройства
- 11:50 14 Мая В Сахалинской областной библиотеке пройдут встречи с психологами
- 09:11 14 Мая Сахалинский таможенный пост в аэропорту наградили почетной грамотой
- 10:44 13 Мая С Южно-Курильского дорожного управления взыщут более 44 миллионов рублей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?