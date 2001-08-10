Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают на семинар

В Южно-Сахалинске продолжается серия семинаров для представителей бизнеса в рамках Недели предпринимательства, рассказали ТИА "острова" в городской администрации.

Так, 18 мая состоится семинар на тему: "Реализация инвестиционных проектов с господдержкой/госучастием". Зарегистрироваться на участие нужно по ссылке http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/252.

Мероприятие будет проходить по адресу: ул. Хабаровская, 78, 1 этаж (малый зал ГБУК "Сахалинская областная универсальная научная библиотека"). Начало в 15.00.

С графиком запланированных семинаров можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/dirs/4243. Там же доступна для скачивания более подробная информация о каждом мероприятии.

Телефон для справок 300-594 (доб. 1-5).