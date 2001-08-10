Более 100 заявок поступило на участие во Всероссийском форуме "ОстроVа" на Сахалине
Молодежный слет пройдет на Сахалине с 13 по 19 августа и соберет сотни сахалинцев и курильчан и молодых людей из разных регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в регинальном правительстве.
Анивчанин Александр Ким – один из тех, кто уже подал заявку. Молодой человек развивает корейскую борьбу ссирым в регионе и приобщает молодежь к культуре Страны утренней свежести.
- Хочу поучаствовать в треке "Креативные индустрии". Заинтересовало это направление, потому что я также занимаюсь хореографией, увлекаюсь фото- и видеосъемкой. Очень хочу поделиться своим опытом и познакомиться с новыми людьми. Это будет полезно для моей работы в молодежной общественной организации "Сахалинские корейцы", – рассказал Александр Ким.
Заявки на участие в форуме также прислали жители Брянской, Белгородской, Волгоградской, Кемеровской, Костромской областей, Красноярского, Алтайского краев и других регионов России.
- Большая часть участников - это сахалинцы. Все волонтеры также будут из островного региона. Для нас - это важный и принципиальный момент. В Сахалинской области молодежь умеет создавать интересные и необычные проекты. Мы хотим, чтобы ребята приобрели опыт молодежи из других регионов страны. Приглашаем экспертов, которые помогут доработать или создать новые идеи. Также прорабатываем механизм сотрудничества с федеральными спикерами, которые после завершения форума будут сопровождать авторов региональных проектов. Они помогут ребятам в реализации идей, оформлении заявки на получение гранта и других моментах, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.
Регистрация продлится до 13 июня на сайте: https://ostrova2021.ru. На форум приглашаются россияне от 18 до 35 лет - студенты вузов и колледжей, молодые специалисты, которые хотят менять регион к лучшему и реализовывать в Сахалинской области деловые и общественно-значимые проекты.
Планируется, что с молодежью встретятся губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, руководители правительства Сахалинской области, Федерального агентства по делам молодежи и образовательных учреждений.
Эксперты ответят на вопросы, как выстроить эффективное общение с органами власти, подать заявку на получение гранта, "вырастить" свой проект и получить экспертную поддержку.
Площадками проведения форума станут Южно-Сахалинск, Корсаков и Смирных. Помимо занятий для участников предусмотрена экскурсионная и культурная программы – поездки по острову, познавательные прогулки, вечерние мероприятия на берегу моря, тематические фестивали, выставки.
Организаторами форума выступают правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи.
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