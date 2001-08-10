Сахалинцам за нарушение сроков оплаты электроэнергии начисляется пеня

В мае текущего года 29 862 клиента филиала ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт" получили счета-квитанции за потреблённую электроэнергию, в которых отражено начисление пени. Неустойка выставлена тем, кто нарушил сроки, отведенные на оплату счетов, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнергосбыте".

Оплата начисленных пеней обязательна, как и потребленная электроэнергия. Если клиент отказывается оплачивать её добровольно, компания будет взыскивать эту сумму принудительно в судебном порядке.

Напомним, пени насчитываются потребителям, не оплатившим электроэнергию в установленные сроки (до 25-го числа каждого месяца). Ее размер зависит от количества просроченных дней, суммы задолженности, а также величины ставки рефинансирования Центрального Банка.

Во избежание денежных санкций в виде пени, ограничений в подаче электроэнергии и судебных разбирательств, необходимо своевременно и в полном объеме оплачивать использованные энергоресурсы. Обо всех способах оплаты, в том числе онлайн-платежах, можно узнать на сайте ПАО "ДЭК".