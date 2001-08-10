Международные тренировки Skills Camp для стран Азии пройдут на Сахалине

Серия обучающих тренингов Skills Camp 2021 для участников и экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) пройдет на Сахалине. В островной столице будут обучаться участники компетенции "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области.

В тренинге поучаствуют конкурсанты и эксперты из Азербайджана, Китая, Индии, Казахстана, Малайзии, Монголии, Саудовской Аравии, Южной Корее, Турции, России. Также дополнительно тренингом заинтересовались участники из США, Канады, Панамы, Барбадоса, Египта, Ганы. Онлайн действительно стирает границы.

Сахалинскую область представят трое конкурсантов и один эксперт из детского технопарка Кванториум. Тренинги пройдут под руководством российских международных экспертов Ворлдскиллс Россия.

- Такие мероприятия для нашего подрастающего поколения дают колоссальную возможность не только реализовать себя на уровне Российской Федерации, но и поделиться опытом с международными конкурсантами. Сахалинскую область представляет сильная команда, которая показывает достойные результаты на региональных и национальных чемпионатах. Данный Skills Camp станет своего рода тренировкой перед Финалом IX Национального чемпионата в Уфе, - отметила заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина.

Участникам предстоит выполнить задания по программированию автономного полета квадрокоптера с целью выполнения мониторинга лесов на обнаружение пожаров. Моделирование ситуации будет выполняться на учебном полигоне на базе детского технопарка. Для выполнения задачи применяются учебные наборы Клевер от индустриального партнёра компетенции "Коптер Экспресс".

Организаторами Skills Camp 2021 выступает Агентство Ворлдскиллс Россия. Сахалинская область является принимающей стороной мероприятий.

- Мы рассматриваем участие Сахалина в проведении тренинга, как дополнительную возможность укрепления площадки и подготовки региональных экспертов к проведению соревнований международного уровня. Также это уникальная возможность тренировки и участия для сахалинских конкурсантов, - отметила менеджер компетенции «Эксплуатация БАС» Татьяна Карпова.

Тренинг продлится четыре дня и завершится 21 мая.