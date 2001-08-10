В Южно-Сахалинске проходят Дни молодого избирателя

В Южно-Сахалинске проходит серия мероприятий в рамках Дня молодого избирателя, инициированных Избирательной комиссией Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Их основная цель - формирование у молодежи активной гражданской позиции. Для школьников и студентов города организуют тематические круглые столы, лекции о правах и обязанностях будущих избирателей, информационные часы, интерактивные деловые игры, тренинги по избирательному праву, выставки.

Так, ребята узнают об истории избирательной системы, о видах выборов, порядке и важности голосования, познакомятся с основами законодательства о выборах и аспектами избирательного права, которые они смогут применить в будущем.