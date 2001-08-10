В Южно-Сахалинске улица Ленина после ремонта увеличится до четырех полос
В Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт улицы Ленина. К работам приступили на участке от ул. Сахалинской до ул. Бумажной. Ремонт продлится до конца июня. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как сообщили в управлении дорожного хозяйства и благоустройства, перед началом ремонта рассматривались различные варианты организации дорожного движения. В том числе и вопрос о частичном закрытии участка с организацией проезда по одной полосе. Однако проектом предусмотрен капитальный ремонт инженерных сетей, которые находятся на глубине до пяти метров. Рыть глубокую траншею и при этом оставить полосу для проезда не позволяет ширина дороги. Кроме того, проезжая часть ограничена жилыми домами и другими зданиями. Поэтому дорогу необходимо закрывать полностью.
Для разведения транспортных потоков улицу Бумажную от пр. Мира до ул. Ленина на время ремонта открыли для двустороннего движения. Ведутся работы по регулировке светофоров в этом районе. Это касается трёх светофорных объектов на перекрёстках: Мира-Бумажная, Ленина-Бумажная и Ленина-Сахалинская.
Отметим, работы будут проводиться поэтапно. В ближайшие 7-10 дней от перекрёстка с ул. Бумажной на юг сквозной проезд будет закрыт. Но для удобства горожан - они могут проехать, чтобы высадить пассажиров у расположенных в этом районе социальных и образовательных учреждений.
В объем работ входит замена всех инженерных сетей, обустройство коллектора ливневой канализации, установка столбов ЛЭП, замена основания, расширение до 4 полос и асфальтирование дороги, ремонт тротуаров и тд. Отметим, тротуары будут выполнены из асфальтобетона. Применять тротуарную плитку на этом участке ул. Ленина не планируется.
Сейчас ведутся работы по снятию старого асфальта. На объекте будет задействовано до 20 единиц техники и около 30 рабочих.
Еще из планов в этом году: последний этап капитального ремонта ул. Украинской от моста до пр. Мира (двухгодичный контракт), ремонт ул. Советской в Ключах, благоустройство улицы 4-й Железнодорожной, капремонт ул. Памятной в районе Ласточки и других улиц городского округа. Ориентировочно в июле планируется приступить к капитальному ремонту очередного участка ул. Комсомолкой от Емельянова до Пуркаева (двухгодичный контракт). Отметим, ремонт дорог ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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