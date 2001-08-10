Тихоокеанское
информационное агентство
18 Мая 2021
Сегодня 23:54
73,85|89,66|66,91
19 мая в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду
11:22, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Медведям сахалинского зоопарка сделали прививки

Медведям сахалинского зоопарка сделали прививки

Вакцинацию против гепатита, вирусного энтерита, плотоядной чумы, лептоспироза и бешенства провели ветеринары Сахалинского зоопарка, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинского зооботанического парка.

Профилактические инъекции получили бурые медведи Ваня и Юля, а также гималайская Ёжа.

– Вакцинация и дегельминтизация в нашем зоопарке – это преимущественные мероприятия для защиты диких животных от инфекционных болезней, – пояснила ветеринарный врач Маргарита Зайцева.

Медведи хорошо перенесли процедуру, активно двигаются, купаются и греются на солнышке. Животных прививают раз в год и впереди вакцинация псовых, кошачьих и других питомцев зоопарка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?