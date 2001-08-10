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В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия "Ребенок должен жить в семье"
19 мая специалисты отдела опеки и попечительства департамента образования Южно-Сахалинска проведут горячую телефонную линию "Ребенок должен жить в семье", рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.
Все желающие смогут получить консультацию по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты прав несовершеннолетних.
Звонки будут приниматься по телефону: 312-691 (доб. 2, 5, 7, 13) с 09:00 до 12:00.
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