Тихоокеанское
информационное агентство
18 Мая 2021
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19 мая в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду
11:49, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия "Ребенок должен жить в семье"

В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия

19 мая специалисты отдела опеки и попечительства департамента образования Южно-Сахалинска проведут горячую телефонную линию "Ребенок должен жить в семье", рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Все желающие смогут получить консультацию по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты прав несовершеннолетних.

Звонки будут приниматься по телефону: 312-691 (доб. 2, 5, 7, 13) с 09:00 до 12:00.

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