Сахалинцы принимают участие в

Студенты Сахалинской области принимают участие в финале XXIX всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Проект реализуется Российским Союзом Молодежи в рамках платформы "Россия - страна возможностей". Финал проходит с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. Всего участие в мероприятии принимают 3500 студентов из 75 регионов России.

Сахалинскую область представляют 57 человек из Сахалинского государственного университета (включая Александровск-Сахалинский колледж, Южно-Сахалинский педагогический и политехнический колледжи), Сахалинского колледжа искусств, Сахалинского базового медицинского колледжа и детской школы искусств "Этно".

Участники будут презентовать свои номера в 8 из 10 направлений: "Вокальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Журналистика", "Арт" и "Научный слэм". По словам руководителя делегации Ольги Ивановой, самое сложное - это, конечно же, дорога, она заняла около 12 часов.

- Мы летели из Южно-Сахалинска до Москвы 8,5 часов, ехали на поезде из Москвы до Нижнего Новгорода 4 часа, и весь этот путь мы преодолели с крупногабаритным реквизитом и командой почти в 6 десятков человек! Наша делегация везла с Сахалина массивные подиумы, ходули и даже дракона, который был частью декорации", - рассказала Ольга. - Еще хочется отметить, что наша делегация не побоялась принять участие в новом конкурсном направлении – «Научный слэм». Впервые на Студвесну поехали трое наших студентов, молодых ученых. Они будут рассказывать о своих научных исследованиях через призму творчества, переводить свои научные идеи на понятный и доступный для массового зрителя язык.

В 2021 году Фестиваль проводится в рамках проведения в Российской Федерации Года науки и технологий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 года № 812 "О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий". В рамках Года науки и технологий в программу Фестиваля было включено еще одно новое направление - "Научный слэм".

Экспертами фестиваля в этом году выступают более 60 ведущих деятелей культуры и искусства России. Среди них хореограф, лауреат высшей театральной премии России "Золотая маска" Владимир Варнава; педагог и саунд-продюсер всех проектов "Фабрика Звезд" на 1-м канале и "Новая Фабрика Звезд" на канале МУЗ-ТВ Владимир Коробка и российский актёр, кинорежиссёр, хореограф Егор Дружинин и многие другие.

Трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут размещены в официальном сообществах Российской студенческой весны (https://vk.com/studvesnarsm) и Российского Союза Молодежи (https://vk.com/rsmofficial).

Проект реализуется Российским Союзом Молодежи в рамках платформы "Россия – страна возможностей" при организационной и информационной поддержке Минобрнауки России, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Фестиваль проходит в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование".