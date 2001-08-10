19 мая в Хабаровском крае в рамках форума ProДФО состоится пленарная дискуссия "Будущее ДФО: как создать пространство для самореализации молодёжи", в которой примет участие заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он примет участие в мероприятии в режиме ВКС.

Пленарная дискуссия станет площадкой для обсуждения ряда вопросов, направленных на поддержку молодёжи, проживающей в регионах ДФО. Участники форума обсудят тенденции развития среднего специального и высшего образования в ДФО, состояние рынка труда, программы поддержки молодых семей и существующие на рынке труда тренды. Кроме того, им предстоит ответить на вопросы о том, как удержать молодёжь в регионе, какую роль она играет в общественной и политической жизни, какие есть особенности в подготовке кадров для ТОРов и предприятий ДФО и как вырастить учёных, которые не уедут из ДФО.

Помимо Юрия Трутнева, участие в панельной дискуссии примут министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, губернатор Забайкальского края Александр Осипов (онлайн) и председатель молодёжного парламента при ГД РФ Мария Воропаева. Модерировать сессию будут исполнительный директор коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Стулова и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов.

Форум "ProДФО - Хабаровский край" станет третьим в серии. Ранее аналогичные форумы прошли в Республике Саха (Якутия) и Забайкальском крае.

Принять участие в форуме можно как онлайн, так и офлайн. Вся подробная информация, а также регистрация доступны на сайте PRODFO.RU