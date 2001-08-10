В Поронайске открыли новое почтовое отделение

Изменения в предоставлении услуг Почты России смогут оценить порядка 3,5 тысяч жителей Поронайска. Новое почтовое отделение 692241 расположилось по адресу: ул. Гагарина, д.4.

В торжественном открытии приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, глава Поронайского городского округа Александр Радомский и директор УФПС Сахалинской области Елена Дёмина.

"Хочется поздравить работников отделения, поскольку теперь они будут трудиться в условиях, отвечающих всем современным требованиям. Не сомневаюсь, этому событию рады и местные жители, для которых почта остается важным средством связи. Благодаря развитию интернет-сервисов и онлайн-магазинов спрос на почтовые услуги будет только расти. Поэтому обновление помещения и материально-технической базы учреждения - очень своевременный шаг", - отметил Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В начале года администрацией Поронайского городского округа был решен вопрос о предоставлении муниципального помещения ввиду ветхого здания, где ранее располагалась почта. Почта России сделала новое отделение универсальным и удобным, оборудовала эргономичной мебелью, современной техникой и программным обеспечением. Операционный зал оснащен модульными системами, стеллажи с почтой находятся в непосредственной близости, что существенно экономит время сотрудников при оказании услуг. Улучшились условиях работы и для самих работников.

"Благодаря поддержки правительства Сахалинской области и муниципалитетов мы не только сохраняем сеть почтовых отделений, но и делаем все необходимое, чтобы социальная роль Почты России сочеталась с высокой эффективностью работы и комфортом. Задаем новые стандарты обслуживания и развиваем цифровые сервисы, основой которых являются качество услуг и ценность времени клиента", - рассказала директор УФПС Сахалинской области Елена Дёмина.

За один визит здесь можно получить почту и пенсию, оплатить ЖКХ, отправить денежный перевод, приобрести страховку и социально значимые товары, снять наличные с карты любого банка. Рабочее место начальника отделения находится рядом с рабочими местами операторов, чтобы он мог при необходимости оперативно подключаться к обслуживанию посетителей. Для того, чтобы сократить время получения посылок и корреспонденции, сотрудники помогут клиентам оформить простую электронную подпись и проконсультируют по использованию мобильного приложения, которое, например, позволяет оформить подписку на любые газеты и журналы. Кроме этого, в мобильное приложение Почты России интегрирован сервис отслеживания посылок с крупнейших торговых площадок. На сегодняшний день более 22,5 тысяч сахалинцев постоянно пользуются мобильным приложением, чтобы отследить доставку заказов из интернет-магазинов и получить другие услуги Почты.

Отметим, отделение 692241 работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 часов с перерывом с 14:00 до15:00, в субботу с 9:00 до 15:00, без перерыва. По бесплатному телефону 8-800-1-000-000 обеспечивается поддержка пользователей по вопросам оказания услуг компании.