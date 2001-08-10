В Поронайске открыли новое почтовое отделение
Изменения в предоставлении услуг Почты России смогут оценить порядка 3,5 тысяч жителей Поронайска. Новое почтовое отделение 692241 расположилось по адресу: ул. Гагарина, д.4.
В торжественном открытии приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, глава Поронайского городского округа Александр Радомский и директор УФПС Сахалинской области Елена Дёмина.
"Хочется поздравить работников отделения, поскольку теперь они будут трудиться в условиях, отвечающих всем современным требованиям. Не сомневаюсь, этому событию рады и местные жители, для которых почта остается важным средством связи. Благодаря развитию интернет-сервисов и онлайн-магазинов спрос на почтовые услуги будет только расти. Поэтому обновление помещения и материально-технической базы учреждения - очень своевременный шаг", - отметил Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
В начале года администрацией Поронайского городского округа был решен вопрос о предоставлении муниципального помещения ввиду ветхого здания, где ранее располагалась почта. Почта России сделала новое отделение универсальным и удобным, оборудовала эргономичной мебелью, современной техникой и программным обеспечением. Операционный зал оснащен модульными системами, стеллажи с почтой находятся в непосредственной близости, что существенно экономит время сотрудников при оказании услуг. Улучшились условиях работы и для самих работников.
"Благодаря поддержки правительства Сахалинской области и муниципалитетов мы не только сохраняем сеть почтовых отделений, но и делаем все необходимое, чтобы социальная роль Почты России сочеталась с высокой эффективностью работы и комфортом. Задаем новые стандарты обслуживания и развиваем цифровые сервисы, основой которых являются качество услуг и ценность времени клиента", - рассказала директор УФПС Сахалинской области Елена Дёмина.
За один визит здесь можно получить почту и пенсию, оплатить ЖКХ, отправить денежный перевод, приобрести страховку и социально значимые товары, снять наличные с карты любого банка. Рабочее место начальника отделения находится рядом с рабочими местами операторов, чтобы он мог при необходимости оперативно подключаться к обслуживанию посетителей. Для того, чтобы сократить время получения посылок и корреспонденции, сотрудники помогут клиентам оформить простую электронную подпись и проконсультируют по использованию мобильного приложения, которое, например, позволяет оформить подписку на любые газеты и журналы. Кроме этого, в мобильное приложение Почты России интегрирован сервис отслеживания посылок с крупнейших торговых площадок. На сегодняшний день более 22,5 тысяч сахалинцев постоянно пользуются мобильным приложением, чтобы отследить доставку заказов из интернет-магазинов и получить другие услуги Почты.
Отметим, отделение 692241 работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 часов с перерывом с 14:00 до15:00, в субботу с 9:00 до 15:00, без перерыва. По бесплатному телефону 8-800-1-000-000 обеспечивается поддержка пользователей по вопросам оказания услуг компании.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:16 Сегодня Фигуристы Дальнего Востока выступили в Южно-Сахалинске
11:22 Сегодня Медведям сахалинского зоопарка сделали прививки
11:30 Сегодня ВТБ снизил ставки по ряду ипотечных программ
11:49 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия "Ребенок должен жить в семье"
12:03 11 Мая Более пяти тысяч сахалинцев и курильчан приняли участие в акции «Бессмертный полк онлайн»
13:53 12 Мая Сахалинские депутаты выражают соболезнования родным и близким погибших в Казани школьников
14:46 11 Мая 55 нетрезвых водителей на Сахалине отстранено от управления транспортным средством за выходные
15:18 11 Мая В трех жилых домах Южно-Сахалинска 12 мая временно ограничат водоснабжение
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
- 13:49 Сегодня Сахалинским предпринимателям напоминают о запрете торговли алкоголем 22 мая
- 11:22 Сегодня Медведям сахалинского зоопарка сделали прививки
- 13:00 Вчера 30 тысяч сахалинцев и курильчан уже проголосовали за проекты благоустройства
- 11:50 14 Мая В Сахалинской областной библиотеке пройдут встречи с психологами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?