Сахалинцам предлагают узнать, о чем поют гиббоны
Гиббоны Орфей и Ангелина, живущие в сахалинском зоопарке, любят устраивать настоящие гала-концерты. Так и кажется, что они по-настоящему поют, поскольку иначе никак не определишь их коллективные мелодические крики. Описать необыкновенный концерт гиббонов не так-то и просто, это нужно услышать, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинского зооботанического парка.
21 мая в 15:00 жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на экскурсию "О чем поют гиббоны", во время которой зоолог зоопарка Юрий Нигай расскажет, что такое сигнальные поля приматов и как обезьяны между собой общаются.
Слушая песни гиббонов, вдруг начинаешь понимать, что у них есть не только ритмичность – партитура обезьяньей оратории отличается удивительной чистотой тона. Любопытно, что гиббоны исполняют мелодию, которая у всех одна. Что же заставляет приматов заниматься вокалом?
Подобно человеку животные обитают в весьма сложном мире, наполненном множеством информации и контактов с разнообразными объектами живой и неживой природы. Следовательно, у каждого вида существуют определенные способы передачи информации. Это различные способы сигнализации, которые, по аналогии с нашими собственными, могут быть условно названы "языком". Об этих интересных фактах вы и услышите на нашей экскурсии.
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