Тихоокеанское
информационное агентство
18 Мая 2021
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19 мая в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду
15:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

19 мая в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду

19 мая в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 19 мая с 14.00 до 17.00 будет отключена подача холодной воды в районе улиц Чехова - Пограничная - Ленина - Победы. 

По вопросам водоснабжения жители могут обращаться в диспетчерскую МКП "Городской Водоканал" по телефону 72-32-40. Информация о плановых отключениях размещается также на сайте организации в разделе "Новости".

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