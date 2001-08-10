19 мая в ряде домов Южно-Сахалинска отключат холодную воду

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 19 мая с 14.00 до 17.00 будет отключена подача холодной воды в районе улиц Чехова - Пограничная - Ленина - Победы.

По вопросам водоснабжения жители могут обращаться в диспетчерскую МКП "Городской Водоканал" по телефону 72-32-40. Информация о плановых отключениях размещается также на сайте организации в разделе "Новости".