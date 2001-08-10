Чиновники проверили ремонт ул. Ленина в Южно-Сахалинске
Работы по капитальному ремонту ул. Ленина продолжаются в Южно-Сахалинске. Активная фаза стартовала на третьем участке - от ул. Сахалинской до ул. Бумажной. В рамках данного этапа будет произведен снос старых деревьев, попадающих в зону благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
По данным МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска", заказчик работ в установленном порядке получил необходимые разрешения на снос деревьев на указанном строительном объекте.
- Данная мера - вынужденная. Все деревья будут снесены в соответствии с проектной документацией. Работы на данном этапе производятся в связи с расширением проезжей части до четырех полос, а также с переносом инженерных коммуникаций, - сообщили в МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства".
По данным специалистов, особо охраняемых деревьев среди тех, что будут снесены, нет. В основном это тополя Максимовича. Они достигли возраста, предельного для городских условий: в любом случае в ближайшее время их пришлось бы сносить.
Стоит отметить, что снос любых зеленых насаждений в обязательном порядке компенсируется заказчиком ремонтных работ. В данном случае компенсационное озеленение затронет несколько городских участков, так как на ул. Ленина, где сегодня ведется капитальный ремонт, к сожалению, мало участков, пригодных для посадки деревьев. Взамен старых будут высажены деревья, востребованные в городском озеленении: клены, рябины, березы и др. В нынешнем сезоне деревья высадят на Коммунистическом проспекте, новом участке ул. Пограничной, ул. Дружбы в Луговом, ул. Сахалинской (западная часть, район домов №102, №106 и др). Также озеленение будет проведено в скверах и на центральных улицах города, где новые деревья заменят ранее снесенные и аварийные. Кроме того, в планах - договориться с собственниками прилегающих участков о необходимости усиливать озеленение на пригодных для этого местах.
Напомним, ремонт на данном участке продлятся до июля. Подрядчику поставлена задача выполнить работы как можно оперативнее. На время ремонта для разведения транспортных потоков улицу Бумажную от пр. Мира до ул. Ленина на открыли для двустороннего движения (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70?newsid=20419). Также был с учетом ограничений организован проезд общественного транспорта (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/20426).
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