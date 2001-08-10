Губернатор наградил лауреатов "Сахалинского маяка", живущих в Поронайске
Валерий Лимаренко наградил поронайских лауреатов конкурса "Сахалинский маяк". Губернатор поблагодарил победителей за неравнодушие, активную гражданскую позицию и вручил им статуэтки.
В районе три лауреата масштабного областного конкурса "Сахалинский маяк". В номинации "Домашний очаг" отличилось территориальное общественное самоуправление "Малиновка". Несколько лет назад по инициативе жителей появилась зона отдыха. Для детей здесь установили игровой комплекс, качели, песочницу, радужные лавочки, теневой навес. Для ребят постарше и для взрослых есть 13 спортивных тренажеров. На территории высадили березы, обустроили газоны, оформили клумбу, выложили пешеходные дорожки брусчаткой.
В номинации "Память поколений" лауреатом признали местную общественную организацию пенсионеров. Общественники работают с ветеранами и молодежью, защищают интересы жителей Поронайского района. В прошлом году пенсионеры реализовали проект "Пусть поколения знают" и провели акцию "Открытка Победы". 10 тысяч открыток с детскими рисунками юных сахалинцев из девяти районов отправили по островной области и за ее пределы.
Лауреатом в номинации "Народное доверие" стал глава Поронайского городского округа Александр Радомский.
Также благодарственные письма губернатора получили учитель истории и обществознания поронайской школы № 2 Оксана Бывшева, педиатр детской поликлиники Анна Аксенова, а также волонтер-одиннадцатиклассник Богдан Щербатый.
Премия губернатора "Сахалинский маяк-2020" объединила людей самых разных профессий – учителей и предпринимателей, врачей и спортсменов, волонтеров и благотворителей, социальных работников и молодежных активистов. В проекте участвовали не только жители, но и предприятия, общественные организации, государственные учреждения. Всего по результатам голосования определены 59 победителей конкурса и 119 лауреатов.
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