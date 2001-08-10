Строительство современного стадиона завершается в Поронайске

На нем жители и гости города смогут заниматься игровыми видами спорта и легкой атлетикой. Работы на объекте проинспектировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

- Строительство таких площадок имеет огромное значение для жителей области, - подчеркнул глава региона. - Поскольку наш регион - один из самых спортивных в стране. Мы этим гордимся и продолжим поддерживать сахалинцев и курильчан, которые занимаются физкультурой и активным отдыхом. Уверен, благодаря новому стадиону, мы сможем вовлечь в спортивные тренировки еще больше жителей Поронайска. А это - путь к здоровью и активному долголетию.

Строительство стадиона началось в 2019 году. К сегодняшнему дню на объекте обустроили футбольное поле и уложили на него искусственную траву. Также здесь появились основание беговой дорожки, яма для прыжков и дренажная система.

В течение нескольких недель рабочие уложат на беговые дорожки резиновое покрытие и смонтируют футбольные ворота.

Отметим, в этом году в Поронайском районе завершат строительство еще одного крупного спортивного объекта - стадиона с лыжероллерной трассой в селе Восток. Там остается закончить работы на стадионе, благоустройство и установку системы освещения.