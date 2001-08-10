В Поронайске завершается строительство дома для бюджетников

Рабочую поездку в Поронайский район губернатор Валерий Лимаренко начал со строительной площадки на улице Совхозной, где возводится арендный дом.

- Квартиры здесь получат учителя, врачи, работники культуры и правоохранительных органов, - рассказал глава региона. - Такая практика помогает закрепить людей на островах и привлекать востребованных специалистов. Арендное жилье служит также социальным целям. Пять квартир в новом доме предусмотрели для малоимущих семей.

Дом готов на 95 процентов, заканчивается внутренняя отделка помещений, в процессе завершения благоустройство и сети. Сдача запланирована уже на июнь этого года.

- Очень ждем завершения работ, - рассказала логопед-воспитатель детского сада "Морячок" Мария Викторова. Я чуть меньше года назад приехала сюда работать из Благовещенска по программе как молодой специалист. Мне очень нравится в Поронайске, поэтому хочется свое жилье. Скорее всего, буду в дальнейшем выкупать арендную квартиру.

Арендная плата в домах в разы ниже среднерыночной по региону. Через полгода проживания у жильцов появляется возможность приобрести квартиру в собственность на льготных условиях. Ставка по ипотеке составляет от 0 до 7 процентов годовых.

Беспроцентная ипотека предоставляется многодетным семьям, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, ветеранам боевых действий, а также участникам программы переселения из ветхого и аварийного жилья и людям, постоянно проживающим на Курильских островах. Ставка по ипотеке в 3,5 процента годовых действует для семей с двумя детьми или родителей-одиночек. Жилищный кредит под 7 процентов годовых могут взять сахалинцы и курильчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

"Сахалинское ипотечное агентство" построило в регионе 89 многоквартирных жилых домов, предназначенных для сдачи в коммерческий наем – это 3290 квартир.

За последние годы в Сахалинской области увеличились темпы жилищного строительства. По итогам 2020 года, возвели 436 тысяч квадратных метров жилья. Это на 100 тысяч больше, чем в 2019-ом. Сформирован задел на этот год – планируется сдать 500 тысяч «квадратов».