В Аниве пройдет всероссийская экологическая акция «Вода России»

Жителей и гостей Анивского городского округа приглашаеют принять активное участие во Всероссийской акции по уборке берегов «Вода России» на территории Анивского района. Организаторами акции выступили министерство экологии Сахалинской области, Админисрация анивского городского округа. Экологическая акция пройдет в эту субботу 22.05.2021 г. в Аниве и в селе Песчанское, рассказали ТИА "Острова" в анивской администрации.

Волонтеры и активисты проведут уборку пешеходной дорожки на ул. Транспортной к взморью, наведут порядок на береговой полосе от центрального пляжа в сторону села Песчанское и соберут мусор на берегах озера Длинное в районе тренировочной площадки ДОСААФ. Сбор на парковочной площадке центрального пляжа. Начало мероприятия в 10:00.