Неработающим сахалинским пенсионерам компенсируют российскую часть дороги за границу

В 2020 году почти пять тысяч островных неработающих пенсионеров воспользовались возможностью съездить на материк на отдых и компенсировать затраты на проезд. А с нынешнего года Пенсионный фонд РФ компенсирует неработающим пенсионерам, выезжающим на отдых за границу, стоимость проезда до ближайшего транспортного узла перед пересечением государственной границы Российской Федерации.

В соответствии с законодательством неработающим пенсионерам - получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, один раз в два года производится компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха по территории Российской Федерации и обратно.

Компенсация осуществляется в двух вариантах:

- предоставление специальных талонов (при их наличии) на право бесплатного получения проездных документов к месту отдыха и обратно;

- возмещение фактически произведённых пенсионером расходов за самостоятельно купленные билеты после возвращения из поездки.

С 1 января нынешнего года возмещению подлежат фактически произведённые расходы на проезд в пределах территории России даже в том случае, если место отдыха находилось за границей. Компенсация производится до ближайшего транспортного узла перед пересечением границы Российской Федерации.

При обращении за возмещением стоимости проезда, если место отдыха находилось за пределами РФ, пенсионеру необходимо представить заявление и копию заграничного паспорта с отметкой пограничного органа о месте пересечения государственной границы России. Исключение составляют страны, въезд в которые для граждан РФ осуществляется только по паспорту гражданина России, - в этом случае копия загранпаспорта не требуется.

К заявлению потребуется приложить документ, выданный транспортной организацией, осуществлявшей перевозку, о стоимости проезда в пределах территории России, включенной в стоимость билета.

В 2020 году специальные талоны на билеты для проезда к месту отдыха и обратно получили 57 островитян, компенсацию стоимости проезда за самостоятельно купленные билеты - 4 тыс. 937 человек. Всего на эти цели Отделением Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области в прошлом году было перечислено 136,07 млн рублей. Отметим, что возмещение расходов производится за счет федерального бюджета, средства которого поступают в бюджет ПФР. В данном случае, Пенсионный фонд Российской Федерации является исполнителем порученных ему государственных полномочий на оказание этой социальной услуги.

Подать заявление о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов можно в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда, в офисах МФЦ и клиентских службах ПФР.

В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции прием граждан в ПФР осуществляется по предварительной записи. Выбрать дату и время приема можно в личном кабинете на сайте ПФР — услуга «Запись на прием» или, позвонив в клиентскую службу ПФР по месту получения услуги.