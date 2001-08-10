Газоснабжение жителей Южно-Сахалинска приостанавливается

ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» уведомляет абонентов, проживающих в городском округе г. Южно-Сахалинск, в селах Троицкое и Новотроицкое о возможных перерывах с 27 по 30 мая 2021 в газоснабжении в связи с проведением организационно-технических работ на газораспределительной станции (ГРС) «Дальнее».

«В связи с проведением плановых работ возможно частичное ограничение подачи природного газа нашим абонентам. Наши диспетчеры будут круглосуточно отслеживать изменение режимов отбора газа для своевременного реагирования в случае нештатных ситуаций. Обращаем внимание на необходимость соблюдения правил безопасного обращения с газом при возобновлении работы газоиспользующего оборудования. Если Вы почувствовали сильный запах газа в квартире, подъезде или на улице – необходимо незамедлительно сообщить об этом в аварийную газовую службу по телефону 104», – рассказал заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Сергей Мезенин.