Тихоокеанское
информационное агентство
19 Мая 2021
Сегодня 14:30
73,70|89,91|66,91
Газоснабжение жителей Южно-Сахалинска приостанавливается
10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Газоснабжение жителей Южно-Сахалинска приостанавливается

ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» уведомляет абонентов, проживающих в городском округе г. Южно-Сахалинск, в селах Троицкое и Новотроицкое о возможных перерывах с 27 по 30 мая 2021 в газоснабжении в связи с проведением организационно-технических работ на газораспределительной станции (ГРС) «Дальнее».

«В связи с проведением плановых работ возможно частичное ограничение подачи природного газа нашим абонентам. Наши диспетчеры будут круглосуточно отслеживать изменение режимов отбора газа для своевременного реагирования в случае нештатных ситуаций. Обращаем внимание на необходимость соблюдения правил безопасного обращения с газом при возобновлении работы газоиспользующего оборудования. Если Вы почувствовали сильный запах газа в квартире, подъезде или на улице – необходимо незамедлительно сообщить об этом в аварийную газовую службу по телефону 104», – рассказал заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Сергей Мезенин.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?