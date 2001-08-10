Сахалинским старшеклассникам показали настоящую хирургическую операцию

Участникам медицинской платформы в рамках проекта "Мир возможностей" представилась уникальная возможность. Старшеклассники из Южно-Сахалинска и Долинска побывали в святая святых каждой больницы – хирургическом отделении и посмотрели, как делаются самые настоящие операции, рассказали ТИА "Отсрова" в ГБУЗ "СОЦОЗМП".

Экскурсию для юношей и девушек провел Евгений Дерябин, заведующий операционного отделения Сахалинской областной клинической больницы, хирург, травматолог-ортопед высшей категории.

Ребят, которые решили посвятить свою жизнь медицине, провели по отделениям хирургии, рассказали, как они работают, показали современное оборудование, которым они оснащены.

- Операционные оборудованы по последнему слову техники, -делятся старшеклассники после экскурсии. – Есть такие аппараты, которые на Дальнем Востоке есть в распоряжении хирургов только на Сахалине!

Самым ожидаемым для участников медицинской платформы в этот день стал момент, когда их отвели в операционную и дали возможность наблюдать за тем, как проходят операции. В этот день одному пациенту проводили восстановление после травмы бедра, другому – лучевой кости. Выпускники наблюдали за процессом через окно, жадно ловя каждое движение хирургической бригады.

- Чтобы попасть в хирургию, нам пришлось соблюсти все положенные меры, - рассказывают будущие медики. – Мы сдали тесты на коронавирус, а по отделению ходили в защитных медицинских костюмах, масках и бахилах. Смотреть, как "вживую" проводят операцию – это незабываемо!

- Проект "Мир возможностей" направлен на то, чтобы старшеклассники могли определиться с выбором профессии и как можно больше узнали о ней, - рассказывает Елена Столярова, главный врач Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, куратор медицинской платформы в рамках Проекта. – Для этого в течение нескольких месяцев для ребят были организованы встречи с различными специалистами в области медицины. Наши подшефные побывали в отделе судебно-медицинской экспертизы, перинатальном центре, медицинском колледже и на станции скорой помощи. Судя по отзывам, все эти мероприятия только укрепили их желание посвятить свою жизнь медицине.

Посещение хирургии стало последним для будущих врачей. Совсем скоро ребята начнут сдавать ЕГЭ. Желаем им успешно пройти это испытание, поступить в выбранное медицинское учебное заведение, успешно его окончить и вернуться работать домой, в Сахалинскую область.