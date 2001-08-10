На Дальнем Востоке увеличат количество возводимого жилья
Сегодня, 19 мая, в Хабаровске проходит форум "ProДФО-Хабаровский край", на котором обсуждаются острые для региона проблемы и способы их решения. В мероприятии приняли участие полпред президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Одним из вопросов, который обсуждался на форуме, стал вопрос роста цен на жилье. По словам Алексея Чекункова, это не только дальневосточная тенденция.
- В прошлом году мы наблюдали одинаковые темпы роста цен на жилье как на Дальнем Востоке, так и в других регионах страны, - сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. - Это связано с тем, что деньги подешевели. Единственный способ сдерживания роста на недвижимость - увеличение предложения.
Министр также заявил, что Правительство реализует масштабную программу, направленную на увеличение объемов жилищного строительства: поставлена цель к 2024 году увеличить объемы ежегодного ввода жилья в 1,6 раза - до 3,3 млн кв. м в год.
- Это большая цифра, - сказал Алексей Чекунков. - Она потребует рывка в создании строительных мощностей, формировании стройплощадок. Минвостокразвития разработана программа "Дальневосточных кварталов". Под этим брендом во всех крупных городах Дальнего Востока, в центрах экономического роста, уже формируются участки для проектов комплексной застройки, которые будут соответствовать современным стандартам городской среды.
Мы завершаем работу по включению таких проектов в режим территорий опережающего развития. Этот механизм доказал свою востребованность для всех отраслей промышленности и его распространение на жилищное строительство, на проекты создания дальневосточных кварталов, позволит увеличить предложение жилья. Больше дальневосточников, в первую очередь молодые семьи, смогут приобрести квартиры в новостройках по доступным ценам.
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